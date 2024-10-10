Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapacak olan Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte, öğrencilere hastanenin tanıtımı ve çeşitli önemli konular hakkında sunumlar yapıldı. Eğitimler, Eğitim Birimi koordinatörlüğünde “Hastane Tanıtımı ve Organizasyonu, Hasta Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Atık Yönetimi, Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi” gibi başlıklar altında gerçekleştirildi.

Program, Hemşirelik Bölümü Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Mehtap Çullu ve Sağlık Yönetimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Bulut’un açılış konuşmalarıyla başladı. Eğitim süreci, Eğitim Birimi Sorumlusu Hemşire Gülsüm Fidan’ın koordinatörlüğünde; İlknur Sarı, Çağlar Saygıoğlu, Aleyna Alper ve Mehtap Gül tarafından yapılan sunumlarla devam etti.