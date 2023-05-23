Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen törende Hemşirelik Bölümü öğrencileri ilk kez beyaz önlük giymenin heyecanını yaşadı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Hemşirelik Haftası çerçevesinde "Mesleğe İlk Adım" töreni düzenlendi. Törene katılan Hemşirelik Bölümü 1’inci sınıf öğrencileri ilk kez beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımı attı. Önlüklerini giyen öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Törene katılarak öğrencilerin sevinçlerine Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin eğitim kurumları arsında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Gençlik Haftasında sizlerin mesleki hayatınızda önemli olan, önlük giyme töreninizi de gerçekleştirmek bizleri mutlu ediyor. Yine beklentilerimiz ifade edildi. Gerçekten sadece sözde değil, içi dolu olan bir kavram. Umudumuz gençliktedir, umudumuz sizlerdedir. Sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, gündemi ne kadar iyi takip ederseniz, Türkiye’nin diğer ülkelerle rekabet edilebileceğini ne kadar iyi ortaya koyabilirseniz biz o kadar güçlü, heyecanlı olacağız. Geleceği de o kadar gururla bakacağız" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere önlükleri giydirildi.