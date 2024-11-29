Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde, geleceğin hekimleri mesleklerine ilk adımı attı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni”, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

1. sınıf öğrencisi Mustafa Şimşek törende yaptığı konuşmada, beyaz önlüğün mesleki etik değerlerin ve insan hayatına duyulan saygının bir sembolü olduğunu belirtti.

“Beyaz önlük dürüstlük, aydınlık ve bilgeliğin sembolü”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, konuşmasında hekimlik mesleğinin ahlaki ve insani değerlerini vurgulayarak, “Beyaz önlük dürüstlüğün, aydınlığın ve bilgelik gibi değerlerin sembolüdür. Bu değerleri korumak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlüklerin giydirildiği tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.