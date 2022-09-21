Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde geleceğin hekimleri düzenlenen oryantasyon programıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde geleceğin hekimleri düzenlenen oryantasyon programıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Mert, Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sema Can ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin de katıldığı Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrenci Oryantasyon programının ilk gününde, Dekan Prof. Dr. Mert, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ve öğretim üyelerini öğrencilere tanıttı.

Tanıtımın ardından fuaye alanında, ‘Hoca-Öğrenci’ etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Tıp Fakültemizin yeni öğrencileriyle sohbet etti.

Etkinlikte ayrıca Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından kurulan stantlarda İl Sağlık Müdürlüğünün ve hastanenin hizmetleri öğrencilere tanıtıldı.

Program öğrencilerin Temel Tıp Binası gezisi ile sona erdi.