Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için ’Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi. Törende 415 Tıp Fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı ’Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi. Törende 415 Tıp Fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı.

“Mesleğe kendinizi adamayı da kabul ediyorsunuz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hekimlik, tarih boyunca toplumların en değer verdiği, en saygı duyduğu mesleklerin başında geliyor. Hekimlik yalnızca bilgiye dayanan bir meslek değil, aynı zamanda empati, özveri ve yüksek etik değerlerle yapılması gereken bir sanattır. Her biriniz, bu yola adım atarak sadece öğrenme sorumluluğunu değil, aynı zamanda insanları sağlığına kavuşturmak için kendinizi adamayı da kabul etmiş bulunuyorsunuz. Pek çoğunuz bu mesleği, insanlara yardım etme arzusuyla, insan sağlığına katkıda bulunmak amacıyla seçtiniz. İnsan sağlığı ile ilgilenmek, onlara umut ışığı olabilmek büyük bir ayrıcalık ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur” dedi.

“Hastası için uyumayan doktorlar gördüm”

İnsanlara empati ile yaklaşmayı, onları anlamayı, zor zamanlarında onların yanında olmayı bilmenin bu mesleğin en değerli yanlarından biri olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Bir hastayı tedavi etmek, ona sadece ilaç vermekle değil onun tüm yaşamına, hislerine ve değerlerine saygı duymakla mümkün olur. İnsan sevmeyen bu mesleği yapamaz. İnsan sevmeyen doktorların düştüğü durumu gördük yakın zamanda. Hastalarla ne kadar empati kurduğunuz onların hayatı için ne kadar mücadele ettiğiniz önemli. Çünkü ne doktorlar gördüm, meslekte çok iyi olup da hastaları ile empati kurmayan, mesafe koyan. Ne doktorlar gördüm hastanın durumunun iyiye gittiğini gösteren bir damla idrar için sabahlara kadar uyumayan, bir tanesi ile de evliyim şu an” diye konuştu.

“50 yılı aşkın tecrübe ile eğitim alacaksınız”

Öğrencilere önlerinde uzun, zorlayıcı ama bir o kadar da öğretici bir öğrenim süreci olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Ne şanslısınız ki Türkiye’nin en iyi tıp fakültelerinden birinde eğitim alacaksınız. Türkiye’de bir ilk olarak başlattığımız Ters Yüz, Semptom Temelli Eğitim Modelleri gibi en güncel eğitim müfredatıyla öğrenim göreceksiniz. Yine Probleme Dayalı eğitim, Özel Çalışma Modülleri, Makale Saati, TUS deneme sınavı gibi örnek uygulamalarımızla eğitim hayatınız boyunca kendinizi en iyi şekilde geliştireceğiniz imkânlarımız mevcut. Akreditasyon belgesine sahip ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi veritabanına dahil olan fakültemizden mezun olduğunuzda da dünyanın her yerinde geçerli bir diplomaya sahip olacaksınız. En önemlisi de yarım asırlık bir birikimin, gelişimin, tecrübenin kanatları altında sizlere her adımınızda yol gösterecek donanımlı hocaların rehberliğinde yetişeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

“Taşıdığınız sorumluluğu unutmayın”

Geleceğin hekimlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözünü hatırlatan Rektör Özkan, “Üç gün sonra, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin yıl dönümünde, onu saygı ve minnetle anacağız. Atatürk’ü anmak, onun ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözünde yatan derin güveni, bilim ve akıl yolunda ilerleyen bir millet olma kararlılığını yaşatmak demektir. Onun sonsuz güvendiği bir mesleğin mensubu olarak güvenini boşa çıkarmamak adına büyük bir sorumluluk taşıdığınızı lütfen unutmayın” şeklinde konuştu.

“18 yıldır akreditasyona sahibiz”

Tıp Fakültesi olarak gurur dolu bir etkinliği gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, 19. yy sonunda tıp mesleğinin bugünkü halini aldıktan sonra hekimlerin mesleğin saflığı ve temizliğini göstermek için beyaz önlük giydiklerini ifade etti. Akdeniz Tıp Fakültesinde öğrencilerin çok iyi bir eğitim alacağını söyleyen Dekan Şenol, “Yapılan çalışmalarda Türkiye’de gençlerin okumak istedikleri meslek sıralamasında birinci sırada olan, her annenin babanın hayali olan hekimliği çok yüksek puanlar alarak kazandınız. Tıp Fakültemizde aldığınız eğitim ve edindiğiniz deneyimlerle iyi bir eğitim alacağınıza gönülden inanıyoruz. Bu amaçla yıllardır çalışıyoruz, üçüncü akreditasyonumuzu almış bulunuyoruz. Yaklaşık 18 yıldır akredite ilk üniversitelerden birtanesi olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bugün beyaz önlüğü giyerken insan sağlığına kendimizi adamanın insanlık için çalışmanın sözünü veriyoruz. Bu çok önemli bir söz. Bilimsel bilgilerle hareket eden, özgüveni yüksek, kendine ve mesleğine saygısı olan dürüstlükten asla taviz vermeyen hekimler olmanızı gönülden diliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaların ardından Rektör Özkan ve öğretim üyeleri hekim adaylarına beyaz önlüklerini giydirerek başarılar diledi.

törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.