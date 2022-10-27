Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. Törende 320 Tıp Fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi. Törende 320 Tıp Fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı

“Bugün bir emanet teslimidir”

Törenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bugünü bir emanet teslimi olarak görmelisiniz. Hekimliğin sembolü olan bu beyaz önlükleri sizlere tertemiz teslim ediyoruz. Bu önlük kutsal bir görevi üstlendiğinizin göstergesidir. Bu önlük insanlığın umudu olduğunuzun işaretidir. Bu sebeple lütfen beyaz önlüğünüzün değerini bilin. Siz de meslek hayatınız boyunca vicdan, merhamet, özveri ve dürüstlüğünüzle bu beyaz önlükleri size teslim edildiği gibi tertemiz tutun. Bu beyaz önlüklerin eski sahipleri milyonlarca yaşamı kurtardı. Halen de kurtarmaya devam ediyor. Onların, bizlerin yaptığı dokunuşla bu önlük değer kazandı. Siz de meslek yaşamınız boyunca bu sorumluluğun bilinciyle hareket edin. Bu önlüğü taşıyan meslek büyükleriniz gibi insanlığa umut aşılayın” dedi.

“Hekimlik cesaret ve adanmışlık ister”

Zorlu pandemi mücadelesini gördükten sonra hekimlik mesleğini tercih etmelerinin çok daha kıymetli olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “Gençlerin çok kullandığı güzel bir ifade var. ‘bazı kahramanlar pelerin takmaz’ doktorların pelerini de üzerindeki o beyaz önlüğüdür. Özellikle pandemi döneminde tüm dünyanın buna yakından şahit olduğunu düşünüyorum. Sizler de artık bu kahramanlar ordusunun bir parçasınız. Zorlu bir mücadeleyi gördükten sonra hekimlik mesleğini tercihiniz çok daha kıymetli. Bu konuda ne kadar idealist ve cesur gençler olduğunuzu göstermiş oldunuz. Bu anlamda sizleri bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Hekimlik öncü işlere imza atmayı gerektirir”

Beyaz önlüğün hakkını vermek için sadece teşhis koymanın ve tedavi etmenin yetmeyeceğinin altını çizen Rektör Özkan, “Karşılaşılan sorunları kabul etmeyip onu değiştirmek için harekete geçenlerin hakkıdır beyaz önlük. Tarihin akışını değiştiren, ölümleri önleyen, yaşamları uzatan aşıların, ilaçların, ameliyatların bulunması bu öncü ruh sayesinde olmuştur. Akdeniz Üniversitesi de sizlerin içinizdeki bu öncü yöne ortaya çıkarmanız için en uygun yer. ‘Eğitimde ve bilimde öncü’ olmak üniversitemiz için sadece bir slogan değil bir hakikat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz farkını hissedeceksiniz”

Akdeniz Üniversitesi’nin bu yıl 40’ıncı yılını Tıp Fakültesi’nin ise gelecek yıl 50’nci yılını kutlayacağını söyleyen Rektör Özkan yarım asırlık bir birikimin, gelişimin, tecrübenin kanatları altında yetişecek öğrenciler olarak çok şanslı olduklarını ifade etti. Dünyanın ilk rahim nakli, Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi doku naklinde çığır açan ameliyatlar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştiğini şimdi de kanser aşısı ve yapay organ üretimi dahil olmak üzere yine çığır açıcı çalışmaları yapmak için Bilimsel Araştırma Vadisi projesini hayata geçirdiklerini belirten Rektör Özkan, “Eğitim alanındaki öncülüğümüzü ise tersyüz eğitim modelimiz ile yakından göreceksiniz. Hekimlik mesleği pratiğindeki gibi semptom bazlı bir eğitim müfredatı ile sizleri hekimliğe hazırlayacak bir eğitim göreceksiniz. Ayrıca eğitim hayatınız boyunca siz de hastanemizdeki öncü çalışmalara ortak olma şansı bulacaksınız” diye konuştu.

“Evlatlarınız bize emanet”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, zorlu bir sınav maratonundan Türkiye’deki 6500 kişi arasına girerek Akdeniz Üniversitesi’ni kazanan öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Erol Gürpınar, öğrencilere 124 Tıp Fakültesi arasında ilk akredite olan ve Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldıktan sonra dünyanın her yerinde eğitim alma, hizmet verme, görev yapma imkanına sahip olacaklarını söyledi. Öğrenci ailelerine de seslenen Dekan Gürpınar, “Evlatlarınız bizlere emanet, emanetlerinize gözümüz gibi bakacağımıza ve onların ülkenin en iyi hekimleri olarak yetiştireceğimizden kuşkunuz olmasın” dedi. Konuşmaların ardından Rektör Özkan ve öğretim üyeleri hekim adaylarına beyaz önlüklerini giydirerek başarılar diledi.

Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Sarıkcıoğlu, Prof. Dr. Neval Boztuğ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.