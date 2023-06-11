Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, Hava Kuvvetleri Müzesi ve TUSAŞ’ı ziyaret ederek havacılığın geçmişi ve geleceği hakkında bilgi aldı.

Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, Hava Kuvvetleri Müzesi ve TUSAŞ’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere havacılık tarihi ve geleceği hakkında önemli bilgiler verildi. 1911 Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yılından itibaren kullanılan savaş uçaklarının, model uçakların, üniformaların ve hatıra eşya koleksiyonlarının sergilendiği Hava Kuvvetleri Müzesini gezen öğrenciler daha sonra TUSAŞ’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere teknik bilgiler verildi.

Gezi ile ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Kanbur, "Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez anlayışı ile öğrencilerimizle hem havacılığın Türkiye’deki öncüsü Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihini hem de havacılıkta dışa bağımlılığımızı azaltan ve geleceğimize yön veren TUSAŞ’ı gezdik. Bu teknik gezilerimizle öğrencilerimiz havacılığın geçmişi ile geleceği hakkında detaylı bilgiye sahip oldular. Etkinliklerimiz havacılık teması altında artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.