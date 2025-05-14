Burdur İl Halk Kütüphanesi, 14 Mayıs 2025 tarihinde genç girişimcilere ev sahipliği yaptı. Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) tarafından hayata geçirilen "Girişimci Kütüphanesi" projesi, Burdur’daki ilk büyük buluşmasını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile GYD iş birliğinde düzenlenen etkinlikte iş dünyasının önde gelen isimleri genç girişimcilerle bir araya geldi. Girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi hedefleyen program; ilham verici konuşmalar, networking oturumları ve güncel iş dünyası trendlerine dair sunumlarla dikkat çekti. Etkinliğe kamu kurumları, yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılara, girişimcilik destekleri ve teşviklerine dair bilgilendirme sunumları yapıldı.

Greenada Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Türk, etkinlikte kendi başarı hikayesini paylaşarak genç girişimcilere rehberlik etti. Türk, "Burdur’da bu kadar nitelikli ve ilgili bir kitleyle buluşmak çok değerliydi. Bu tür etkinliklerin yerel ekonomiye ve girişimcilik kültürüne etkisi büyük. GYD’yi bu öncü rolü üstlendiği için tebrik ediyorum" dedi.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, "GYD olarak misyonumuz, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yöneticiler arasında sürdürülebilir iş ilişkileri kurmak. Bu etkinlikle, sadece bugünün değil, geleceğin iş dünyasını da şekillendirecek fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olduk" ifadelerini kullandı.

KOSGEB, BAKA ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden (MAKÜ) üst düzey yetkililer de etkinlikte genç girişimcilere yönelik teşvik programları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Girişimciler sahneye çıktı

Programın son bölümünde gerçekleştirilen "Etkileşimli Girişimcilik Atölyesi"nde Burdurlu genç girişimciler, özellikle tarım ve teknoloji alanındaki projelerini masaya yatırdı. GYD mentörlerinin gözetiminde düzenlenen "Sahne Senin" etkinliğinde, gençler projelerini jüriye sundu. Günün sonunda en iyi iş fikirleri ödüllendirilerek girişimciler sahnede tebrik edildi.