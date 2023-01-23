Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Medya Okuryazarlığı Atölyesi öğrencileri koordinatör öğretmenleri Dr. Ayşe Tosun ile dünyanın en önemli sorunu haline gelen ‘İklim değişikliği’ konusunu uzmanından soru cevap şeklinde gerçekleştirdi.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Medya Okuryazarlığı Atölyesi öğrencileri koordinatör öğretmenleri Dr. Ayşe Tosun ile dünyanın en önemli sorunu haline gelen ‘İklim değişikliği’ konusunu uzmanından soru cevap şeklinde gerçekleştirdi.

BİLSEM öğrencileri İpek Balcı, Zeynep Aşınmaz, Ekin Ilgın Baykara ve Beren Çakmak, Duru Cevizci ve İdil Aslan, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğinin çevresel etkileri, gelecekte yaşanması ihtimal sorunlar, iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirler, bireysel ve devletler tarafından ne gibi tedbirler alınması gerekir gibi sorunlarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik’e sordular.

İklim değişikliğinin bariz olarak göründüğü ve su seviyesi yağmur ve kar yağışının azalması ile iyice düşen Ula Göletinde ellerinde kamera ile röportaj yapan öğrenciler, Doç. Dr. Özçelik ile 45 dakikaya varan röportaj gerçekleştirdiler.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Medya Okuryazarlığı Atölyesi öğrencileri İpek Balcı, Zeynep Aşınmaz, Ekin Ilgın Baykara ve Beren Çakmak, Duru Cevizci ve İdil Aslan elde ettikleri bilgiler ışığında iklim değişikliği konusunda hem bilinçlendiler, hem de ailelerine ve yakınlarına ne gibi uyarıda bulunacakları konusunda bili sahibi oldular.