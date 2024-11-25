Aydın’da üniversitede okuyan öğrencilerden oluşan Gazetecilik ve Yeni Medya Topluluğu, Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Afrodisias Antik Kenti’nde fotoğrafçılık atölyesi ile başlayan etkinlik, Karacasu’daki geleneksel çömlek yapımını yerinde gözlemleme deneyimi ile devam etti.

Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü Genç Ofisi yetkilisi Özlem Çiner, Gazetecilik ve Yeni Medya Topluluğu Başkanı Ceren Gürakar, yönetim ekibi ve topluluk üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, antik kentin tarihi atmosferi içinde fotoğrafçılık tekniklerini öğrenirken aynı zamanda uygulama fırsatı da buldu. Etkinliğin ikinci etabında ise topluluk üyeleri, Karacasu’da bulunan geleneksel çömlek atölyelerine giderek çömlek yapım sürecini yerinde gözlemledi. Usta çömlekçilerin iş yapım süreci hakkında bilgi alan topluluk üyeleri, bu sanatın tarihçesi hakkında da bilgi edindi.