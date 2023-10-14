Eskişehir Demirspor ile Eskişehirspor’un karşı karşıya geldiği Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında Demirspor’un altyapı takımı çocukları tribünde maç keyfi yaşadı.

Eskişehir Demirspor ile Eskişehirspor geçtiğimiz akşam Bölgesel Amatör Lig ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Eskişehirspor 2-0 kazanırken, tribünlerden de futbolculara destek vardı. Kentin köklü spor kulüplerinden olan Eskişehir Demirspor’un altyapı takımında oynayan küçük çocuklar karşılaşmayı tribünden takip etti. Hem Eskişehirspor hem Eskişehir Demirsporlu futbolcuları yakından izleme fırsatı yakalayan çocuklar futbolculara seslerini duyurmaya çalıştı. Geleceğin futbolcu adayları minik çocuklar maçın başından sonuna kadar Eskişehir Demirsporlu futbolculara tezahüratlarla destek verdi.