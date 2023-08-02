Şahinbey Belediyesi geleceğin futbol yıldızlarının karşılaştığı ve kıyasıya mücadele verdiği U12 Futbol turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi’nin Akkent Spor Köyü’nde düzenlediği 23 takımdan 240 sporcu katıldığı U12 Futbol turnuvası finali oynandı. Düzenlenen turnuvanın final müsabakasını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’da izledi. Başkan Tahmazoğlu final maçı sonrasında oyuncuları tebrik ederek dereceye giren takımlara madalyalarını ve kupalarını takdim etti.

“Hepsi benim için çok başarılı”

Düzenlenen U12 turnuvasında yetenekli çocuklar olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “23 takımımızın katıldığı U12 Futbol turnuvasında çok güzel maçlar izledik. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsi benim için çok başarılı. Buraya çıkıp oynamak bu cesareti göstermek ve emek vermek çok önemli. Hepsinin kıran kırana mücadele ettiğini gördüm. Tüm çocuklarımızın kendine has yeteneği var. Bu yeteneklerin geleceğe hazırlanmaları için U12 Futbol turnuvası düzenledik. Başarılı bir turnuva oldu emeği geçen hocalarımıza ve takımlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.