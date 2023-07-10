Aydın’ın Çine ilçesinde çocukların yaz tatillerini verimli geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen yaz etkinlikleri çerçevesinde açılan futbol kursunda minikler, yeteneklerini sergilerlerken, eğlence dolu saatler geçiriyor.

Çocukların hem eğlenip hem de ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilmeleri için başlatılan yaz etkinlikleri çerçevesindeki kurslar öğrencilerin yoğun katılımıyla aralıksız sürüyor. Drama, İngilizce, yüzme ve futbol olmak üzere 4 ayrı branşta açılan kurslarda alanında uzman eğitmenler, çocukları ilgi duydukları alanlarda gelişmelerini sağlayarak geleceğe hazırlıyor. Bu çerçevede açılan futbol kursuna katılan yetenekler geleceğin futbolcuları olmak için ter döküyor. Haftada 2 gün futbol kursuna katılan Çineli öğrenciler, hem yeteneklerini sergiliyor, hem de eğlence dolu saatler geçiriyor. Muhsin Kalkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halı Sahası’nda gerçekleşen kurslara devam eden öğrenciler, sergiledikleri futbol yetenekleriyle de dikkat çekiyor.