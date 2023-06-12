A Milli futbol takımına 3 Genç Milli takımına 29 oyuncu kazandıran Altınordu Futbol Okulu, Yenişehir ilçesindeki tesislerinde minik futbolculara büyük hizmet sağlıyor.

Altınordu Yenişehir Futbol okulu 2011 ile 2018 doğumlu çocuklara akademik eğitim ve keyifli turnuvalar sunmaya devam ediyor. Altınordu Futbol okulu Yenişehir tesislerinde birçok genç futbolcu profesyonel ekip sayesinde en iyi eğitimleri almaya devam ediyor.

Düzenlenen çeşitli turnuvalarda Bursa’daki kulüplerde oynayan birçok oyuncu burada kendini gösterme fırsatı yakalıyor. Düzenlenen etkinliklere ailelerde yoğun ilgi gösteriyor.