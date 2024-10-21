DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bölümü öğrencileri Arsal Anadolu Lisesi’nde lise öğrencileri ile buluşarak, eczacılık mesleği ile ilgili bilgiler verdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü “Geleceğe Dair Bir Fikir Projesi” eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve Eczacılar, Arsal Anadolu Lisesinde öğrenciler ile buluştu. Eczacılık mesleği ile ilgili Arsal Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirmelerde bulunulurken, öğrenciler konferansa yoğun ilgi gösterdi.