Anadolu Üniversitesi’de 1968 yılında Özel Eczacılık Yüksek Okulu olarak eğitim faaliyetlerine başlayan Eczacılık Fakültesi bugüne kadar yaklaşık 4 bin 700 eczacı mezun etti.

Prof. Dr. Bülent Ergun’un Dekanlığını yaptığı ve şu anki ismini 1982 yılında alan Eczacılık Fakültesi’nde, alanında uzman 88 öğretim elemanı ile Anadolu Üniversitesi’nin köklü eğitim tecrübesi genç eczacı adaylarına aktarılıyor. Eczacılık Fakültesi, güncel mesleki yeterliliklere sahip, toplumsal sorumluluğu ön planda tutan ve etik kurallara bağlı eczacılar yetiştirmeyi, topluma hizmet bilinciyle insan sağlığına katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmayı kendine misyon edinmeye devam ediyor. Fakültedeki eğitim, ’Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı’ ile eczacının toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yeterlilikleri ve yetkinlikleri kazandıracak şekilde hazırlanmış Modüler Eğitim Programı’nı kapsıyor.

Öğrenciler bir eczacıdan beklenen görevleri üstlenebilecek yeterlilikte ve düzeyde mezun oluyor

Son yıllarda gelişen teknoloji ve hizmet anlayışındaki değişiklikler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eczacının rolünün değişmesine neden olurken, özellikle Covid-19 pandemisi eczacının toplum sağlığının devamlılığının vazgeçilmez bir parçası olduğunu gözler önüne serdi. Eczacılar, hasta merkezli ilaç tedavisi süresince tedavi ile ilişkili tüm sorunları bularak çözümlemeye çalışan uygulamalara yöneliyor. Eczacılık mesleği sadece serbest eczanelerde gerçekleştirilmezken, devlet ya da özel hastanelerin eczanelerinde, ilaç endüstrisinde, ilaç depolarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda da istihdam ediliyor. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, tüm bu farklı mesleki çalışma alanlarını kapsayacak şekilde 2017-2018 yıllarında uygulamaya başladığı modüler eğitim sistemi ile klasik eczacılık eğitim sistemine göre konuların daha bütünleşik olduğu, dinamik ve kanıta dayalı öğrenme ile birlikte öğrencinin araştırma yönünü de kuvvetlendiriyor.

Fakültede öğrencilerin mesleki eğitim ve becerilerinin işbaşı çalışmalarıyla pekiştirmeleri amaçlanıyor

Eczacılık eğitiminin bir diğer önemli parçası olan staj uygulamaları ile öğrencilerin öğrenim sürecinde kazandığı teorik ve pratik bilgilerin yanında mesleki eğitim ve becerilerinin işbaşı çalışmalarıyla pekiştirmeleri amaçlanıyor. Eczacılık Fakültesi öğrencilerine mezuniyet için zorunlu olan stajlara ek olarak isteğe bağlı staj yapma imkânı da sunuluyor. Eczacılık Fakültesi öğrencileri serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde ve ilaç endüstrisinde zorunlu stajlarını gerçekleştirirken, buna ek olarak eczacının görev aldığı tüm alanlarda isteğe bağlı olarak staj yapabiliyor.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tam akredite olan fakültelerin başında geliyor

Eczacılık eğitiminde kalitenin geliştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanmasını amaçlayan Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2015 yılında 6 yıl süre ile tam akreditasyon almaya hak kazanan 7 fakülte arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2022 yılında da süreci başarıyla tamamlayarak aynı kurul tarafından 6 yıl süre ile tekrar tam akreditasyona layık görüldü.

Akademik kadrosu ve sunduğu geniş uygulama olanakları öğrencileri bir adım ileriye taşıyor

Öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerindeki katılımcı ve sürekli gelişimi destekleyen yaklaşımları ile birlikte sahip olunan dersliklerin ve öğrenci laboratuvarlarının teknik koşulları, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni diğer eczacılık fakültelerinin bir adım önüne taşırken, öğrenciler teori ve uygulamaya dayalı bilgiyle donatılarak mesleki anlamda Türkiye’nin en deneyimli eczacıları olarak mezun oluyorlar.