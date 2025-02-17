Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenle mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri ilk kez giydi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda çok sayıda akademik personel ve öğrencinin katılım gösterdiği törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Çelik yer aldı. Eczacılık mesleğine beyaz önlüklerini giyerek ilk adımlarını atan öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı.

"Eczacılık Fakültesi okulumuzun en köklü fakültelerinden bir tanesi"

Törenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bu mutlu günde sizlerle beraber olabilmek benim için büyük bir onur kaynağı. Eczacılık Fakültesi okulumuzun en köklü fakültelerinden bir tanesi. Bugün siz değerli öğrencilerimiz beyaz önlüklerinizi giyerek eczacılık sektörüne adım atacak meslektaşlar olarak buradasınız. Bugün bizim heyecanımıza ortak olan bir de velilerimiz var. Şüphesiz ki Anadolu Üniversitesi gibi başarılı bir okulda okuma şansını elde ettiyseniz arkanızda duran büyüklerinizin katkıları çok fazladır. Herkes heyecanımızı paylaşmak için burada. Eğitim sürecinizde de bizler ve kıymetli hocalarınız yanınızda olacaklar. Eczacılık Fakültesi, üniversitemizin bilimsel ve akademik anlamda en başarılı fakülteleri arasında yer alıyor. Hatta sadece üniversitemizin değil Türkiye’deki diğer üniversitelerin de öncülüğünü yapıyor. Anadolu Üniversitesi bir tıp fakültesi olmamasına rağmen Uluslararası THE endeksinde sağlık alanında 400-500 bandında bir üniversite. Türkiye’de de üçüncü sırada olması Eczacılık Fakültesi akademisyenlerimizin başarısının bir göstergesidir. Fakültemiz sadece eğitim alanında değil, eğitim dışında da sektöre yaptığı buluş ve patentlerle önemli bir katkı sunuyor" dedi.

"Beyaz önlük bir eczacı için en kutsal simgedir"

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Özkay, "Beyaz önlük bir eczacı için en kutsal simgedir. Beyaz önlüğü mesleğimize başlarken öğrenciliğin ilk yılında giyiyoruz ve bu önlükle beraber mesleğimizin sorumluluğunu üzerimize alıyoruz. Bizler için siz öğrencilerimiz yetiştirilmeye aday meslektaşlarımızsınız. İlk heyecanımızı siz fakülteye başlarken önlük giydirme töreninde, bir sonraki heyecanımızı da mezuniyetinizde eczacılık yemininde yaşıyoruz. Umarım aradaki eğitim süreciniz hepiniz için verimli ve dolu dolu geçer. Eczacılık mesleği hep vardı ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü insan var oldukça sağlık ihtiyaçları da sürecek. Eskişehir öğrencilik hayatınızı yaşayabileceğiniz en güzel şehir. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesinde okuma şansını yakalayabildiğiniz için de çok şanslısınız. Okulumuzun öğrencilere sunduğu imkanlar ve verdiği değer çok kıymetli. Mezun olurken iyi ki Anadolu Üniversitesinde okumuşum diyeceğinize eminim" dedi.

"Eczacı Odası olarak öğrencilerimizin yanındayız"

Öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Çelik, "Sevgili öğrenciler, sizler Eczacılık Fakültesine adım atarak önemli bir yola girdiniz. Ben de sizler için önemli olan bugünde ve bundan sonraki süreçlerinizde yol göstermek ve destek olmak için bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler bu kutsal ve vazgeçilmez mesleğin gelecekteki temsilcileri olacaksınız. Uzun, meşakkatli ve sorumlulukları olan bir yola girdiniz ancak bu sizleri korkutmasın. Gözünüzü açıp kapattığınızda bittiğini göreceğiniz bir yol olacak. Zamanınızı verimli kullanın. Fakültede çok kıymetli hocalarınızdan çok kıymetli dersler alacaksınız ancak bunlarla sınırlı kalmayın. İletişim becerilerinizi geliştirin, empati yapmayı öğrenin. Çünkü iyi bir eczacı sadece iyi bir ilaç bilgisiyle hastayı fiziksel olarak iyileştiren değil, aynı zamanda hastaların kalplerine dokunabilen eczacıdır. Değişen dünyayı yakalayın ve geleneksel eczacılık alanında sınırlı kalmayın. Eczacılığın farklı alanlarında kendinizi geliştirin. Eczacı Odası olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından geleceğin eczacı adayları Eczacılık Fakültesi öğrencilerine önlüklerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir, Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mustafa Çelik başta olmak üzere Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri giydirdi. Önlük giyme töreni toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.