Geleceğin E Hali Kongresi İstanbul’da gerçekleşti. Kongrede gıda takviyeleri ve ilaçların insan sağlığına etkisi, koruyucu hekimlik, bilinçsiz gıda takviyeleri kullanımındaki tehlikeler, ilaçların web sitesi, sosyal medya ve marketten satışının yol açabildiği sağlık sorunları, farmasötik bakım uygulamaları gibi konular masaya yatırıldı.

Geleceğin E hali 2024 Kongresi, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 24-25-26 Ekim tarihlerinde “Sürdürülebilir Proaktif Eczacılık” ana temasıyla düzenlenen kongrede 3 gün boyunca; 3 salonda eş zamanlı yapılan 60 panel ve uydu sempozyumda 116 ulusal ve uluslararası alanında söz sahibi konuşmacı ve oturum başkanı görev aldı. Program kapsamında 81 firma; stant, çeşitli aktiviteler ve uygulama alanlarıyla fuaye alanında yer aldı.

Kongrede kurulan “Eczane Pharmetic” alanında Farmasötik Bakım Uygulama Odası’nda eğitim çalışmaları, Majistral Uygulama Laboratuvarı’nda ise ilaç hazırlama çalışmaları yapıldı.

Kongre kapsamında basın toplantısı da gerçekleşti. Toplantıda gıda takviyeleri ve ilaçların insan sağlığına etkisi, koruyucu hekimlik, bilinçsiz gıda takviyeleri kullanımındaki tehlikeler, ilaçların web sitesi, sosyal medya ve marketten satışının yol açabildiği sağlık sorunları, hastaların ilaca erişim sorunları, farmasötik bakım uygulamalarının halk sağlığına ve ekonomiye sağladığı faydalar, evde ve sağlık tesislerinde ilaç imhasındaki hatalar, sorunlar ve çözüm önerileri gibi önemli başlıklar ele alındı.

Eczacı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, farmasötik bakım uygulamalarına dikkat çekti

Toplantıda konuşan Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, farmasötik bakım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Tüysüz, "Farmasötik bakım tanım olarak hastanın yaşam kalitesini artırmaya dönük, belirgin sonuçlara ulaşmaya çalışan, ilaç tedavisinin sorumlulukla verilmesidir. Eczacıların farmasötik konusunda sorumlulukları ilaç etkileşimleri ile ilgili sorunları çözmek, İlaç yan etkileri ile ilgili potansiyel sorunları engellemektir. Eczacılar olarak, hastalarımızın tedavi süreçlerinde hekimleriyle birlikte tedavilerini düzenlerken ilacı doğru kullanmak, polifarmasiye (gereksiz çoklu ilaç kullanma) girmelerini engellemek, olası yan etkilerini ortadan kaldırmak için geçmişten gelen bilgilerimizi günümüz modern teknolojileri ile birleştirerek hastalarımıza aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy ise "Koruyucu sağlık anlayışında eczacıların büyük bir rolünün olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Fitoterapi konusunda tek eğitimli grup olan Eczacılar olarak internet ya da diğer satış kanalları üzerinden alınan gıda takviyeleri, zayıflama ilaçları, çaylar ve bitkisel karışımların böbrek ve karaciğer hasarlarından, ölüme kadar varabilen sonuçlarının önüne geçmek önemli amaçlarımız arasındadır. Bu konuda en yakın sağlık danışmanızın eczacılar, en yakın sağlık alanının eczaneler olduğunu vurgulamak istiyor, özellikle internetten satılan, ‘merdiven altı üretilen’ kozmetik-güzellik ve bakım ürünlerinin de zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"İnternet üzerinden gıda takviyesi, ilaç ya da vitamin satın almayın"

Takviye edici gıdalar ile ilgili konuşan Geleceğin E hali 2024 Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran da "Takviye edici gıdalar uykusuzluk için, ağrı için, unutkanlık olmaması için veya kilo vermek için veriliyor. Fakat bunlar kullanmanız gereken ilacın yerine geçmez. İlacın yanına hekim ya da eczacı danışmanın gözetiminde kullanılmalıdır. İnternet üzerinden gıda takviyesi, ilaç ya da vitamin satın almayın. Aksi takdirde karaciğer ve böbrek gibi organlara zarar gelebilir, kullanılan diğer ilaçlar var ise olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Bu yüzden gıda takviyeleri ve vitamin gibi ürünler doktor veya eczacı danışman olmadan kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Sürdürülebilir proaktif eczacılık konusuyla ilgili konuşan Ecz. Ayşem Jale Kıhtır ise "Proaktif eczacılık, çevresel etkileri minimize ederek, doğal kaynakların korunmasını hedeflemektedir. Yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları ile eczane ve ilaç üretim süreçlerinde doğaya saygılı yaklaşımlar benimsenir. Proaktif eczacılık, hastaların ilaç kullanımını optimize etmeyi ve sağlıklarını proaktif bir şekilde yönetmeyi amaçlar. Eczacılar, hastalarla daha yakın iletişim kurarak, ilaçların doğru kullanımını sağlar ve olası yan etkileri önler" ifadelerini kullandı.

"Kongrede akademisyenlerimizi, eczacılarımızı, öğrencilerimizi bir araya getirdik"

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Onursal Başkanı Ecz. Armağan Ener de kongreye ilişkin konuştu. Ener, "Eczacılığın, eczanelerin, tüm sağlık sektörünün ve halkın sağlıklı geleceği için geleceğe yön verebilecek eğitimsel, sosyal ve ekonomik projeler üretebilmeyi hedefleyen bir misyonla kurduğumuz Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği’nin amacı, Türkiye’de eczacılık alanında etik, genç, üretken ve modern bir yapı oluşturarak; hümanist düşünce ile hareket etmek, eğitime daima açık olmak, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çağdaş, evrensel kaliteye ve dünya standartlarına uyumlu, yeniliklere açık ve hazır biçimde bütünleştirmektir. Bu amaçlarla geleceğe atılacak olan ilk adımların cesaretini yaptığımız çok sayıda ‘Geleceğin E Hali‘ kongrelerimizle ortaya koyduk. Bu kongrelerde sektörümüzün tüm değerli temsilcilerini, akademisyenlerimizi, eczacılarımızı, öğrencilerimizi bir araya getirdik ve gelecek için fark oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.