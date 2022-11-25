Şehitkamil Belediyesi; yüzme branşında Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu sporcusu yetiştirme başarısının devam etmesini sağlayacak yetenek tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geleceğin şampiyonlarına yönelik düzenlenen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği organizasyonda kulaç atan minik sporcular, şampiyonluk yolunda ilk adımlarını attılar.

Şehitkamil Belediyesi; yüzme branşında Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu sporcusu yetiştirme başarısının devam etmesini sağlayacak yetenek tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geleceğin şampiyonlarına yönelik düzenlenen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği organizasyonda kulaç atan minik sporcular, şampiyonluk yolunda ilk adımlarını attılar.

Şehitkamil Belediyesi; spor kültürünü erken yaşta benimsetmek, çocukların eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütmelerini sağlayarak yüzme branşını yaygınlaştırmak, başarı planlaması doğrultusunda yapılan çalışmalarla uluslararası boyutta ülkeyi tanıtan başarılarla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesini sağlamak vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yetenekli sporcuları erken yaşta keşfetmek amacıyla çalışmalarını titizlikle devam ettiren Şehitkamil Belediyesi, Alleben 2 Yüzme Havuzunda Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği organizasyonu düzenledi. Gelecek vadeden sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen organizasyona, çok sayıda minik sporcu katıldı. Anne ve babaların da büyük ilgiyle takip ettiği etkinliğe katılan sporcular, büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Geleceğin şampiyonu olacak minik kulaçlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz

Organizasyona ilişkin açıklamada bulunan Alleben 2 Yüzme Havuzu Antrenörü Lütfiye Kaya, “Bugün burada, 5-8 yaş grubumuzun içinde olduğu Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği organizasyonunu düzenliyoruz. Yaş grubumuz, 2022 yaz sezonunda yetenek taraması neticesinde gözlem yaptığımız çocuklar arasından ve altyapı gruplarına dahil ettiğimiz çocuklarımız arasından seçim yaptığımız öğrencilerimizdir. Bu şenliğimizde onları tekrardan gözlemleyeceğiz. Organizasyona 100’ün üzerinde öğrencimiz katılım sağladı. Geleceğin şampiyonu olacak minik kulaçlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar kadar biz de heyecanlıyız

Organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan sporcu velisi Meral Doğan, “Bugün, Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği organizasyonunda çocuğumu izlemek için buradayım. Çocuklar kadar biz de heyecanlıyız. Çocuklar çok mutlu oldular. Zaten kaç gündür hazırlanıyorlardı. Etkinliği çok beğendik. Başlangıçta kızımın çok fazla su korkusu vardı. Aslında bu korkusunu yenmesi için yüzme eğitimine göndermiştim. Ailece, şimdi kızımın yüzüyor olduğunu görmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

Çok güzel ilerliyorlar

Organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan sporcu velisi Melek Ataş, “Çocuklarımızı destekliyoruz. Bu organizasyon çok güzel. İnşallah çocuklarımız başarılı olurlar. Yüzme, gelişimlerinde de çok iyi oluyor. Şehitkamil Belediyemiz, çok başarılı bir organizasyon gerçekleştiriyor. Çocuğum yüzmeye başladıktan sonra boy ve kilosunda olumlu gelişme oldu. Yüzmeyi seviyorlar. Çok güzel ilerliyorlar. Şehitkamil Belediyemizi sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.