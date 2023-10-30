Rize’de geleceğin doktorları bir araya gelerek Rizeli vatandaşlara sağlık taramasından geçirdi.

Genç Yeryüzü Topluluğu tarafından Rizeli vatandaşlara sağlık taraması gerçekleştirdi. Stantlarda Tıp Fakültesinde okuyan 50 öğrenci standı ziyaret eden her vatandaşla ilgilendi. 3 farklı daldan okuyan öğrenciler vatandaşlarla ilgilenerek kendilerine tecrübe kattı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da geleceğin doktorlarını davetini kırmayarak Genç Yeryüzü Topluluğu Standını ziyaret etti.

“Her biri kendi alanları ile ilgili tarama yapıyorlar, alanlarıyla ilgili stant açmışlar”

Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında Genç Yeryüzü Doktorları topluluğunu ziyaret eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bu kardeşlerimiz tıp fakültesi, fizyoterapi bölümü veya diş hekimliği bölümünde okuyan gençler. Her biri kendi alanları ile ilgili tarama yapıyorlar, alanlarıyla ilgili stant açmışlar. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Öz veri ve gayretlerinden dolayı arkadaşları tebrik ediyorum. Başka bir etkinlik yapmayı tercih etmeyip kent meydanında vatandaşlarıma hizmet etmekle geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Rize meydanında haklımızın bilinçlenmesi için sağlık taraması yapıyoruz”

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Aktağ ise “Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkan Yardımcısıyım. Yeryüzü doktorlarının üniversite bünyesinde kurulan yaklaşık kırktan fazla üniversitede bulunan Genç Yeryüzü Doktorları topluluklarıyız. Bugün de 29 Ekim vesilesiyle Rize meydanında haklımızın bilinçlenmesi için sağlık taraması yapıyoruz. Yedi sekiz masamızdan oluşuyor. Sırasıyla anamezi alıyoruz, satürasyonuna bakıyoruz, ateş ve tansiyon ölçüyoruz, akılcı ilaç kullanımı, fazla ilaç kullanmanın zararları, kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Diş Hekimliği bölümünden öğrencilerimiz diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Fizyoterapi öğrencilerimiz de denge testi hakkında bilgilendirme yapıyor. En son olarak da genel bilgiler değerlendirmesiyle vital bulgulara bakıp anormal bir durumla karşılaşırsak sağlık kurumlarına yönlendiriyoruz. Bu sayede halkımızı bilgilendirip öğrencilerimizin tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.