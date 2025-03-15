Geleceğin doktorları, Tıp Bayramı’nda beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. dönem öğrencileri, Vadi Kampüsü’nde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını yaptı. Kılıç, konuşmasında, 14 Mart’ın bir tek Türkiye’de kutlandığını belirterek, bu günün niçin Tıp Bayramı olarak kutlandığını, beyaz önlüğün önemini ve neleri temsil ettiğini anlattı.

Önlük giyme töreni öncesinde Çanakkale Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, öğrencilere gelecek vizyonları için ilham alacakları bir konferans verdi.

Törene, Tıp Fakültesi Dekanı Türker Kılıç, dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenci velileri katıldı.

Öğrencilerin önlükleri, Tıp Fakültesi’nin öğretim üyeleri tarafından giydirildi. Aileleri karşısında büyük heyecan ve gurur yaşayan öğrenciler, hekimlik mesleğinin ilk sembolü olan beyaz önlüklerini giyerek uğurlandı.