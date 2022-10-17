Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yeni dönem kayıtları başladı.

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yeni dönem kayıtları başladı.

Anadolu’nun dört bir yanından harmanladıkları yöresel danslar ile izleyicilere görsel şölen yaşatan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu yıl da geleceğin dansçılarını yetiştirecek. Vatandaşlara hem mesleki eğitim, hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla düzenlenen kurs, Kasım ayı itibariyle Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde halk danslarının tüm inceliklerini öğrenecek kursiyerler, yaptıkları çalışmaları ise yılsonunda sahneleyecek.

“Halk dansları bizim kültürel değerimizdir”

Türk kültürünün vazgeçilmez öğesi olan halk danslarının geniş kitlelere yayılması gerektiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Halk Dansları Topluluğumuz, kurulduğu günden itibaren yurt içi ve yurt dışında birçok önemli organizasyona imza attı. Ülkemize ait 25 farklı oyunu sahneleyen topluluğumuz, bugüne kadar binlerce dansçı ve halk dansları eğitmeni yetiştirdi. Halk dansları bizim kültürel değerimizdir. Bize düşen, bu değeri gelecek nesillere taşımaktır. Bu vesileyle bu yıl da 8-12, 13-17 ve 18-24 yaş kategorilerinde ücretsiz olarak yapılacak kursumuza tüm sanatseverleri davet ediyorum. Topluluğumuzun bir parçası olmak isteyen dans tutkunlarımız, 31 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilir” dedi.