Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Trafik kurallarını öğrenmek için direksiyon başına geçen geleceğin bilinçli sürücülerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında bilgi verilip, ambulans tanıtımı da yapıldı.

Kuşadası Belediyesi’nin Yavansu Mahallesi’nde bulunan 4 bin 200 metrekarelik alanda çocukların uygulamalı trafik eğitimi alması amacıyla hizmete açtığı ‘Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı’na Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri misafir oldu. Bu kapsamda trafik parkını ziyaret eden 2 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine, trafik polisleri tarafından trafik ortamı, kuralları, kültürü ve kazaların en aza indirilmesi ile ilgili bilgiler verildi. Yaya geçidini nasıl kullanacakları da gösterilen öğrencilere ayrıca trafik ışıkları ve trafik tabelalarının ne anlama geldiği öğretildi.

Trafik kurallarını kendileri için oluşturulan özel parkurda eğitim araçlarını kullanarak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, parkın hemen dışına getirilen acil yardım ambulansını da inceledi. Miniklere görevliler tarafından acil bir durumla karşılaştıklarında nasıl ambulans çağırmaları gerektiğinin yanı sıra hangi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi numarasının aranacağı ve ambulansın çalışma sistemi gibi konularda bilgiler verildi.

Aldıkları teorik ve pratik eğitimden büyük mutluluk duyan öğrenciler, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı’nda eğitimler Kuşadası Belediyesi, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde veriliyor. Trafik Eğitim Parkı’nda ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmeleri için bank, kameriye, bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunuyor.