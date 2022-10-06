Serik ilçesinde başlayan bilim festivalinde Türkiye’de yaklaşık 500 proje arasından kabul görülen ve ilk 49 proje arasına kalan proje çerçevesinde yaklaşık 6 bin öğrenci deneyim elde edecek.

Serik ilçesinde başlayan bilim festivalinde Türkiye’de yaklaşık 500 proje arasından kabul görülen ve ilk 49 proje arasına kalan proje çerçevesinde yaklaşık 6 bin öğrenci deneyim elde edecek.

Serik ilçe kaymakamlığı, Serik belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tubitak 4007 bilim festivali etkinliğine İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Boğazkent Halk Plajı tesislerinde açılışı yapılan festival 3 gün sürecek. Öğrencilere yönelik Bilim Festivali’nde oldukça farklı konularda renkli sunumlar, gösteriler etkinlikler yer alıyor.

Festivalde 45 atölyede güneş gözlemi, bilim otobüsü, sportif faaliyetleri, gökyüzü gözlemi, 2 adet planetaryum ve çocuk oyunları yer alıyor. Bilim Festivali, astronomi, fen bilimleri, robotik kodlama, STEAM ve sanat gibi konularda birçok etkinliğe sahne oluyor. Özellikle festivalde jandarma ekiplerine destek olan arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan köpekler çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

" Serik’in de böyle çalışmalara imza atması bizi gururlandırdı"

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Cemal Şahin, " Göreve başladığımız andan itibaren ilçemizi tanımaya çalışıyoruz. İlçemizin değerlerini potansiyelini ve proje alanlarını tanımaya çalışıyoruz. Serik bilim fuarı da bunlardan bir tanesi. Antalya’dan seçilen tek proje. Türkiye’den de sayılı projelerden birisi. Arkadaşlarımız iş birliği içerisinde bu projeyi sergiliyorlar. Amaç burada bilim ve sanata katkıda bulunmak ve geleneksel hale dönüştürmek. Serik’in de böyle çalışmalara imza atması bizi gururlandırdı" şeklinde konuştu.

" Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz"

Hizmet noktasında eğitimin birinci öncelikli olduğunu belirten Belediye Başkanı Enver Aputkan, "İlk defa böyle bir proje ilçemizde düzenleniyor. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve milli eğitim müdürlüğümüz ile yapılan bir çalışma. Ne kadar önemli bir çalışma olduğunu sahada görüyoruz. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren eğitim çok önemli. Çocuklarımızın gelişmesine ve bilgi edinmesine katkı koymak belediye olarak öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Özellikle verdiğimiz katkı ile bu tabloyu gördükten sonra çok mutlu olduk. Bu yüzden emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

" 500 başvuru oldu"

Türkiye’de 49 proje arasından Antalya’dan tek kabul gören proje olduğunu belirten ilçe milli eğitim müdürü İkram Ekiz, "Bugün bilim fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek. Türkiye’de il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve üniversiteler arasında yaklaşık 500 başvuru oldu. Bunlardan 49 tanesi kabul gördü. Bu proje Antalya içerisinde tek kabul gören projeydi. Boğazkent halk plajı içerisinde düzenlediğimiz etkinlikte 45 atölyemiz var. Burada günlük 200 etkinlikte binlerce öğrenci bu alanda bilim adına ne varsa ilk defa görecekler, yaşayacaklar. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Bizler de bu tür etkinlerle gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz" dedi.