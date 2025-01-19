İhlas Kolejinde düzenlenen “STEM Fuarı”nda 250 proje sergilendi.

İhlas Koleji; bilimin, mühendisliğin ve teknolojinin eğitimdeki önemini vurgulamak amacıyla düzenlediği “İhlas STEM 2025 Fuarı” ile geleceğin kapılarını araladı. 14-17 Ocak tarihleri arasında sergilenen projeler, günümüz dünyası ile geleceği bir araya getirerek öğrencilere yeni bakış açıları kazandırdı.

Öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak oluşturduğu projeleri katılımcılara anlatırken coşku ve heyecan yaşadı. Geleceğin sulama sistemleri, güvenli parklar, kaybolan oyuncakları bulmak için geliştirilen uygulama, otonom araç tasarımı ve hava kirliliği ölçüm cihazı gibi projeler, veliler tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Yaptıkları projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılacaklarını söyleyen öğrenciler, Teknofest kuşağına yakışır bir performans sergiledi.

"Geleceğin teknolojilerine şahitlik ettik"

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, STEM Fuarı’nın öğrencilerin bilimsel ve teknolojik becerilerini geliştirmek için önemli bir platform sunduğunu belirtti. Okur, "STEM Fuarı, öğrencilerimizin hayal gücünü ve yenilikçi düşünme becerilerini ortaya çıkaran özel bir etkinlik. Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule Kampüslerimizde öğrencilerimizin hazırladığı projelerle geleceğin teknolojilerine şahitlik ettik” dedi. Okur, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanındaki eğitim modellerinin, öğrencilere teorik bilgilerin ötesine geçme ve gerçek dünya ile bağlantı kurma fırsatı sunduğunu ifade etti. “Bu etkinlik, öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirirken bilimsel keşiflerin kapılarını da araladı” diyen Okur, projelerin hazırlanmasında öğrencilere rehberlik yapan ve 5 aydır yoğun bir çalışma sürdüren öğretmenlere de teşekkür etti.

İhlas STEM 2025 Fuarı hem öğrencilere hem de katılımcılara bilimi tecrübe etme ve geleceği keşfetme fırsatı sundu. Büyük bir coşkuyla tamamlanan bu etkinlik, İhlas Kolejinin eğitimdeki yenilikçi vizyonunu bir kez daha ispat etti.

STEM nedir?

STEM eğitimi, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üretme imkânı sağlar. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını harmanlayan bu yaklaşım; 21. yüzyılın değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler bu süreçte sadece teorik bilgi edinmekle kalmaz; bu bilgileri kullanarak yenilikçi fikirler geliştirme, ürün oluşturma ve test etme tecrübesi yaşarlar. İletişim, iş birliği, sunum ve üst düzey düşünme becerileri de bu şekilde gelişir.