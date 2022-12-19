Esenler Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen “İslam Bilim Tarihi” atölyeleri gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Projenin koordinatörlüğünü yürüten Dr. Nihal Fırat Özdemir, “Sadece okuyan, dinleyen, izleyen değil eğitim süreçlerine aktif katılan ve deneyimleyerek öğrenen bireylerin yetişmesinde küçük de olsa bir payımız olsun istiyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen “İslam Bilim Tarihi” atölyeleri gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Projenin koordinatörlüğünü yürüten Dr. Nihal Fırat Özdemir, “Sadece okuyan, dinleyen, izleyen değil eğitim süreçlerine aktif katılan ve deneyimleyerek öğrenen bireylerin yetişmesinde küçük de olsa bir payımız olsun istiyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “İslam Bilim Tarihi” atölyeleri, gençlere hem bilim tarihini tanıtmak hem de geçmiş bilimlerin temelini göstererek bugünün bilimlerini daha iyi kavramalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen atölyeler çerçevesinde gençler, İslam bilimlerine ilişkin pek çok konuyu deneyimleyerek öğrenme fırsatı elde ediyor. Bugüne dek kâğıt ve su saati yapımının tüm incelikleriyle ele alındığı atölyeye kayıtlar, belediyenin web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Pratik ve eğlenceli atölyeler

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Dr. Nihal Fırat Özdemir, öğrencilerin atölyelerde sadece deneyler yapmadıklarını ifade ederek “İslam Medeniyetinin sahip olduğu geniş coğrafya ve uzun zaman diliminde ortaya çıkmış ve bilime önemli katkı sağlamış bilim insanlarımızın çalışmalarından ilham alarak bugün birlikte yapabileceğimiz aynı zamanda hayatları ve katkıları hakkında bilgi alabileceğimiz pratik ve eğlenceli atölyeler planladık. Ayrıca sadece deneyler yapmıyoruz. Atölyelerimize katılanlarla İslam Bilim Tarihi Müzesi’ni, Ayasofya Medresesi’ni ve Sultanahmet Güneş Saati’ni birlikte geziyoruz. Sonuçta deney, bilgi ve gezi ile aktif ve verimli bir öğrenme sürecini birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Müslüman Alimlerin bilime katkılarını anlatıyoruz

Kağıt yapım atölyesi eğitmenlerinden Fatmanur Bulkurcuoğlu, “İslam Bilim Tarihi atölyeleri; kimya, astronomi, matematik, teknoloji, mekanik, fizik ve daha birçok temel bilimler çerçevesinde geçmiş dönem âlimlerinin hayatlarını konu alarak kadim medeniyetlerde yapılan tüm çalışmaları uygulamalı olarak öğrencilere aktarma çabasındadır. Bu çalışmalar bilimsel faaliyetlerdir. Atölyeler, geçmiş dönemlerdeki makinelerin, yapılan çalışmaların tüm prototiplerini bugün daha deneysel bir hale dönüştürerek öğrencilere uygulamalı olarak gösteriyor. İlk dersimizde kimya tarihi çerçevesinde kâğıt yaptık. Öncelikle kâğıdın nasıl bir yolculuktan geçtiğini, hangi coğrafyalarda dolaştığını ve hangi aşamaları kaydettiğini inceledik. Müslüman âlimlerin kâğıdın tarihine nasıl bir yön verdiğini gördük. Dersten önce de Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın bilim tarihi alanındaki çalışmaları hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdik. Öğrencilerimizle birlikte eski Çin medeniyetine uygun bir şekilde kağıt yapım atölyesi yaptık” diye konuştu.

Geri dönüşüme katkım olsun istedim

Kâğıt yapım atölyesine katılan Dilan Özgün, “Bugün geri dönüşüme bir katkım olsun diye atölyeye katılmak istedim. Atölyeyi çok güzel bir ortamda yaptık. Geldiğim için mutluyum” dedi. Yusuf Emir Olmuş ise “8. sınıf öğrencisiyim. Bilime çok meraklıyım. Bu atölye de çok keyifli ve güzel geçiyor” şeklinde konuştu.