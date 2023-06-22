Geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin bilmek zorunda olduğu robotik kodlama dili eğitimi, Balçova Belediyesinin açtığı kurslarda çocuklara ücretsiz olarak veriliyor. Balçovalı çocukların ilgiyle katıldıkları derslerin sonunda düzenlenen sertifika töreninde Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, miniklere bir de robot show sürprizi yaptı.

Günümüz yaşantısının vazgeçilmez bir parçası olan yazılım teknolojisi eğitimi, Balçova Belediyesinin açtığı kurslar ile Balçovalı çocuklara ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Balçova Belediyesi tarafından altyapısı ve teknolojik donanımları oluşturulan robotik kodlama kursunun 4 etabında 117 çocuk, robotik kodlama ve teknoloji derslerine katıldı. İlköğretim 4 ve 5. sınıflarda okuyan çocuklar, robotik kodlamanın yanı sıra; düşünme, takım çalışması, kendini ifade edebilme, pozitif düşüne gibi konularda eğitim almaya başladı. Hafta içi ve hafta sonu okullarından boş kalan zamanlarında kursa devam eden çocuklar, edindikleri bilgilerle hem yazılım teknolojisini öğrendi hem de bu bilgileri ile küçük robotlar yapmaya başladı.

Zaman zaman çocukların derslerine de katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, dönem sonu etkinliği nedeniyle çocuklara bir sürpriz yaptı. Eğitimlere katılanlara sertifikalarının verildiği törende, film karakteri Robot Bumblebee çocuklara bir gösteri sundu. Çocukların hayranlıkla izlediği showdan sonra Başkan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, her öğrenciye birer sertifika verdi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Çocuklarımızı ezberci eğitim sisteminden uzaklaştırıp onları düşünmeye ve problem çözmeye yöneltmek için bu kursumuzu açtık. Çocuklarımızın geleceğin yazılım dilini öğrenmeli için gösterdikleri ilgi ve her geçen yıl artan talep bizleri sevindiriyor” dedi.