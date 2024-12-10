Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı 1. sınıf öğrencileri için “Aşçılık Önlüğü Giydirme Töreni” düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Aşçılık Programı’ndan 34 öğrenciye önlük giydirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşma yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu şet kuşanma ve kuşak bağlama gibi geleneklerin tarihte çok önemli bir yere sahip olan Ahilik kültürü içinde yer aldığına dikkati çekti. Rektör Uslu; "Çıraklık ve kalfalık aşamasındaki gençlere meslek ahlakını ve kimliğini kazandırmayı amaçlayan bu gelenekler, günümüzde ise önlük, beyaz yaka, biniş veya cübbe giydirme törenleri olarak devam etmektedir. Aşçılık önlüğü giyme töreni de bunlardan birisidir.” dedi.

"Aşçılık Bölümü Niğde mutfağına katkı sunmayı amaçlamaktadır”

Mutfağın milletlerin kültürel kimliklerinde oldukça önemli bir unsur olduğunu ifade eden Rektör Uslu tarih boyunca çeşitli vesilelerle birbirleriyle temas içinde olan toplumların dil, düşünce, sanat ve yaşam biçimiyle birlikte mutfak ve gastronomi alanında da birbirlerini etkilediklerini belirtti. Uslu; "Türk mutfağında, medeniyetimizin tarihi derinliğini ve zenginliğini yakından görmek mümkündür. İşte bu kültür dairesi içinde yer alan kadim Niğde mutfağı da bunun apaçık örneğidir. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim dönemi itibarıyla altıncı yılına giren Aşçılık Programımız, sektöre nitelikli ara eleman yetiştirme misyonunun yanında genelde Türk özelde ise Niğde mutfağına da katkı sunarak bu kültürel mirası ve değeri yaşatmayı amaçlamaktadır. Geleceğin aşçısı öğrencilerimiz bu amaçtan ilhamla mesleğe kazandırılmakta, öğretim elemanlarımız tarafından aşçılığın gerektirdiği meslek etiği ve mutfak disiplini böyle bir anlayışla öğrencilerimize verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş ise, Aşçılık Programının, sektörün beklentileri gözeterek çağdaş gastronomi ve Türk mutfak geleneğini sentezleyerek geleceğin aşçılarını yetiştirdiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen tören 34 öğrenciye aşçılık önlüklerinin giydirilmesi, belge takdimi sona erdi.