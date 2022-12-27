Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali’nde 3 ödül birden kazandı.

Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali’nde 3 ödül birden kazandı.

Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Teknik ve Meslek Lisesi, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali’ne katıldı. Türkiye ve yurt dışından bin 100 yarışmacının katıldığı festivalde Gölcük ekibinin 10 öğrencisi hünerlerini sergiledi. Festivalde; Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Teknik ve Meslek Lisesi "Altın Tava Ödülü", "Yılın En İyi Lisesi Ödülü" ve "Yılın En İyi Şefi Ödülü" ile 3 ödül birden kazandı. Festivalde birbirinden lezzetli yemekler yapan Gölcüklü 10 öğrencinin tamamı da altın madalya kazandı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, festivalden başarı ile dönerek ilçenin gururu olan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle gurur duyduğunu söyleyen Başkan Sezer, "Bu büyük başarıyı kazanan öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve Okul Müdürü Hüseyin Gürlagap’ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.