Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen teknik geziler başarılı bir şekilde tamamlanarak katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.

NEÜ’de sağlık alanında eğitim gören öğrenciler, gelecek vizyonlarını genişletme ve deneysel araştırmalara teşvik etme amacıyla KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki tüm birimleri gezerek işleyiş ve çalışmaları yerinde gözlemledi. Söz konusu teknik geziler çerçevesinde farklı tarihlerde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı programından, Hemşirelik Fakültesinden, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım programından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden öğrencilere eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz, “Teknik gezilere katılarak sertifika alan öğrencilerimizden gelen geri dönüşler istikamettinde, merkezimizin gerçekleştirdiği teknik gezilerin hedefine ulaştığını ve ilerleyen süreçte bu tür teknik gezilerin üniversitemiz ve Konya’daki üniversiteler geneline yayılmasının eğitime ve bilimsel araştırmalara olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.