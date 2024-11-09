Kocaeli’de geleceğin anne adayları mutfakta becerilerini sergileyerek pizza, cookie, İzmir bomba ve cup kek yapımını öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) şimdinin gençleri geleceğin anne adaylarına yönelik, ev becerileri kursu gerçekleştirdi. Hünerli ellerin yetiştirildiği Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezi’nde gençler, pizza, cookie, İzmir bomba ve cup kek yapımını öğrendi. Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ortaklığında Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birlikteliğindeki yerel destek programı kapsamında desteklenen, geleceğin anneleri projesi üçüncü el ve ev becerileri-mutfak atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. Usta eğitmenler eşliğinde mutfakta oldukça eğlenen geleceğin anneleri birbirinden lezzetli ürünler yaparak öğrenmenin keyfine ulaştı.

Kolay başvuru

Yiyecek içecek hizmetleri alanında şimdiye kadar 25 bin 225 kişiye hizmet veren KO-MEK, birçok kurs merkezinde bulunan Türk mutfağı sınıflarında eğitimlerine devam ediyor. Tamamen ücretsiz verilen eğitimlerden yararlanmak isteyenler, online olarak www.komek.org adresine kolaylıkla başvuru imkanı sağlanıyor.