Sakarya Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikteliğinde yapılan ’Geleceğe Yön Veriyorum’ projesinin ikinci hafta programı, Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında başlatılan ’Geleceğime Yön Veriyorum’ projesi çerçevesinde ikinci hafta programı, Sakarya Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü koordinesinde Hukuk Fakülte’sinde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, öğrencilere üniversitenin araştırma üniversitesi süreci, kampüsün imkanları ve öğrencilere sunduğu avantajlar hakkında bilgi verdi. Ardından Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay, fakülte ile ilgili öğrencileri bilgilendirirken hukuk sistemi, avukatlık, hakim ve savcılık süreçleriyle alakalı detayları aktardı. Projenin değerli bir çalışma olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz ise Sakarya Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığının ilerleyen süreçlerde farklı alanlarda gelişerek devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Arş. Gör. Görkem Kayacık, fakültede dört sene boyunca alınan derslerin içeriği, staj imkanları ve mezuniyet sonrası çalışılabilecek alanlar ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

SKS Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program çerçevesinde Ali Dilmen Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Serdivan Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi ve Sakarya Anadolu Lisesinde öğrenim gören 200 öğrenci misafir edildi. Program çerçevesinde, misafirlere görevli akademisyenler ve öğrenciler rehberliğinde fakülte gezdirildi. Fakülte programının ardından, öğrenciler Sakarya Üniversitesi Teknokent Füzyon Kuluçka Merkezi’nde görevliler tarafından girişimcilik konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, farklı projeler kapsamında Kuluçka Merkezi’nin öğrencilere ve akademisyenlere sunduğu destekler anlatıldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Programa Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz, Kültür Şube Müdürü Öğr. Gör. Ömer Göktaş ve fakültedeki akademisyenler katıldı.