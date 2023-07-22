Antalya’nın Serik ilçesinde Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesinde meydana gelen yangında kiralık plastik masa ve sandalyeler masa ve sandalyeler alev alev yandı.

Gökyüzünü kapkara dumanların kapladığı yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, alevlerin evlere sıçramasını önlemek amacıyla büyük çaba sarf etti. Plastik sandalye ve masaların küle döndüğü yangın sonrası büyük maddi zarar oluştu. Yaklaşık 180 bin lira zararının olduğunu anlatan Ayşe Yılmaz, “Yangının nedenini bilmiyoruz. O an evde yoktuk. Önce küçük bir yangınmış fakat biz gelinceye kadar her şey yanmış. Müdahale ettik ama söndürmek ne mümkün. Plâstik olunca hepsi yandı. Bizim işimiz bu. 100 -180 bin lira arasında masrafımız var. Geleceğimiz önümüzde kül oldu. Söndürmek icin bir kovayı su ile doldurup dökmek 1 saat sürüyor. O da olmayınca çaresiz kaldık" dedi.