Milli Ağaçlandırma Günü ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın 70. kuruluş yılı münasebetiyle, Valilik ve Karabük TSO iş birliğiyle fidan dikim töreni düzenlendi.

Fidan dikim töreninde konuşan Vali Mustafa Yavuz, “Bugün ülkemizin farklı coğrafyalarında, farklı il ve ilçelerde, yüz binlerce, hatta milyonlarca fidan ve tohum toprakla buluşacak. Bugün, 11 Kasım, ’Milli Ağaçlandırma Günü.’ Bu güzel etkinlikte özellikle Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza, yönetimine ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir iş birliği gerçekleştirdik. Uzun süredir hem yerin tespiti hem de bu süreçte Sanayi ve Ticaret Odamızda görev yapmış tüm başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin isimlerinin fidanlarda yaşatılması için çalışmalar yaptık. Bu iş birliği için Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza ve yönetimine tekrar teşekkür ediyorum.”dedi.

Valimiz Mustafa Yavuz, törende Karabük genelinde farklı ilçelerde yaklaşık 6 bin 300 fidanın toprakla buluşacağını belirterek, etkinliklerin devam edeceğini ve şehir merkezindeki bin 450 fidanın vatandaşlarımıza dağıtılarak bu fidanları bahçe ve uygun alanlara dikmeleriyle şehrimizin yeşiline ve orman varlığına katkı sağlanacağını ifade etti.

Karabük’ün orman zenginliği açısından yüzde 74 orman varlığı ile Türkiye’de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Vali Yavuz, “Karabük’ün yüzde 74’ü ormanlarla kaplı. Bu da bize ormanlarımızı korumamız, yaşatmamız ve yeni ağaçlandırma çalışmaları yaparak orman varlığımızı artırmamız gerektiğini gösteriyor. Yenice ilçemizdeki blok ormanlarımız, Avrupa’da korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak öne plana çıkıyor. Bu yüzden fidanları ve tohumları toprakla buluştururken, mevcut orman varlığımızı da bilinçli bir şekilde korumamız gerekiyor. Yıl boyunca çıkan küçük ve büyük çaplı 42 orman yangınlarının çoğu kısa sürede söndürül. Kahraman orman teşkilatı ve kolluk kuvvetlerine, ayrıca gönüllülerin özverili çalışmaları için de ayrıca teşekkür ederim. Nasıl kara ve mavi vatanımızı koruyorsak, akciğerlerimiz olan Yeşil vatanımız ormanlarımızı da aynı şekilde korumalıyız. Karabük olarak Türkiye’de birinci sırada yer almanın bilinciyle hareket etmeli ve her fırsatta ağaçlandırma faaliyetleriyle bu yeşil vatanımıza katkı sağlamalıyız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Yavuz, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, protokol üyeleri ve TSO üyeleri fidanları toprakla buluşturarak can suyunu verdi ve geleceğe nefes oldular.

Beşbinevler Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Vali Mustafa Yavuz ve Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz’ın yanı sıra kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı.