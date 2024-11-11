Şırnak Valiliği ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ diyerek fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, çevre bilincini artırmak ve doğal yaşamı korumak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, önceden belirlenmiş ve parsellenerek numaralandırılmış alanlara fidanları dikerek ilk can suyunu verdi.