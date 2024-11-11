Mardin’in Dargeçit ilçesinde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü münasebetiyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde geleceğe ve ilçeye nefes olacak fidanların dikilmesi törenine Kaymakam Muhammed Enes İpek’in yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İpek, “Bugün, Dargeçit’te geleceğe kök salacak fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu fidanlar sadece birer ağaç değil; çocuklarımız için nefes, yarınlarımız için umut taşıyor. Doğamızı korumak ve yeşil bir geleceğe katkı sağlamak adına el birliğiyle attığımız bu adımlar, çevre bilincimizin en güzel örneğidir. Hep birlikte diktiğimiz her bir fidan, Dargeçit’in yarınlarına bırakacağımız en değerli miras olacak. Peygamberimizin de söylediği gibi kıyamet gününde bile olsa fidan dikiniz hadisinin ışığında bugün burada etkinliğimizi gerçekleştirdik. Katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.