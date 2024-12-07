Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta başarılı futbolcu Gedson Fernandes, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçın 90+6. dakikasında hakem Mehmet Türkmen tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Gedson, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Kaynak: iha