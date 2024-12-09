Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, öğretmen ve öğrencileriyle Filistin için yardım kampanyası başlattı.

Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şubesi’ne teslim edildi. Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan ve cuma günü sona eren kampanya, velilerden, öğrencilerden ve öğretmenlerden büyük ilgi gördü. Yardımlar, Okul Müdürü Mehmet Aydın tarafından Gediz Müftülüğü Diyanet Vakfı Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin, öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmek, veli-okul iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerde güzel davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Kampanyaya destek olan herkese teşekkür edilirken, “Pazartesi başlatıp cuma gününe kadar devam ettirdiğimiz yardım kampanyamıza katkı sağlayan değerli velilerimizden, sevgili öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Rabbimiz yaptığımız yardımları kabul eylesin” denildi.