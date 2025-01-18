Kütahya’nın Gediz ilçesinde eğitim gören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gönül Dağı dizisinin Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki setini ziyaret ederek oyuncularla bir araya geldiler.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle gerçekleştirilen gezi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen SADÂ Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında, öğrencilerin kısa film projelerine yönelik çalışmaları çerçevesinde yapıldı. “Merceğimdeki Düşler” adını verdikleri kısa film projeleri için önemli bir deneyim kazanan öğrenciler, dizi setindeki çekim sürecini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Öğrenciler, Gönül Dağı dizisinde rol alan Gedizli hemşerileri Ayhan Pekbilgin, Melis Sevinç, Eser Eyüboğlu ve Mustafa Şahin ile bir araya gelerek oyunculuk ve film çekimleri hakkında sohbet ettiler. Ayrıca oyuncularla hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı hediyeleri oyunculara takdim ettiler.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Gençlerimizin sanat, kültür ve edebiyata olan ilgisini artıracak her türlü projeye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler, onların ufkunu genişletmek ve kendilerine yeni hedefler koymalarına vesile olmak açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi Eskişehir gezisinin öğrencilerin sanatsal vizyonlarına katkı sağladığını belirterek öğrencilerimizin unutulmaz bir deneyim yaşamalarına vesile olan Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyoruz dediler.