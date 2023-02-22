Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Gediz dışında ülke genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 301 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Gediz dışında ülke genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 301 olarak açıklandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Nüfusa kayıtlı ilçeye göre ikamet edilen İl verilerine göre Gediz nüfusuna kayıtlı olanların hangi illerde ikamet ettikleri hakkında yapılan çalışmada Gedizliler’in en yoğun olduğu il İzmir oldu.

’Ankara’da Bin 58, İstanbul’da 3 Bin 173 İzmir’de 13 bin 88 Gedizli var’

ADNKS sonuçlarına göre, Gediz nüfusuna kayıtlı olan 89 bin 301 kişinin, 47 bin 968 kişisi Kütahya il sınırları içerisinde, 41 bin 333’nün ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

Gediz nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların Gediz dışında çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk 6 il sırasıyla İzmir 13 Bin 88, Uşak 10 bin 41, Manisa 3 Bin 801, İstanbul 3 bin 173 , Bursa Bin 336, Ankara Bin 58 kişi oldu.

’Diğer illerde yaşayan Gedizliler şu şekilde oluştu’

Adana: 55, Adıyaman: 5, Afyonkarahisar: 400, Ağrı: 38, Aksaray: 17, Amasya: 22, Ankara: 1058 Antalya: 966, Ardahan: 7, Artvin: 7, Aydın: 716, Balıkesir: 537, Bartın: 21, Batman: 51, Bayburt: 17, Bilecik: 208, Bingöl: 19, Bitlis: 39, Bolu: 57, Burdur: 99, Bursa: 1336, Çanakkale: 145, Çankırı: 34, Çorum: 40, Denizli: 613, Diyarbakır: 65, Düzce: 45, Edirne: 51, Elazığ: 41, Erzincan: 23, Erzurum: 57, Eskişehir: 826, Gaziantep: 83, Giresun: 17, Gümüşhane: 18, Hakkari: 28, Hatay: 100, Iğdır: 11, Isparta: 147, İstanbul: 3173, İzmir: 13088, Kahramanmaraş: 27, Karabük: 34, Karaman: 28, Kars: 31, Kastamonu: 32, Kayseri: 71, Kilis: 10, Kırıkkale: 11, Kırklareli: 61, Kırşehir: 6, Kocaeli: 626, Konya: 208, Kütahya: 47968, Malatya: 37, Manisa: 3801, Mardin: 33, Mersin: 95, Muğla: 552, Muş: 21, Nevşehir: 21, Niğde: 11, Ordu: 19, Osmaniye: 16, Rize: 15, Sakarya: 237, Samsun: 60, Şanlıurfa: 74, Siirt: 16, Sinop: 10, Şırnak: 99, Sivas: 48, Tekirdağ: 430, Tokat: 22, Trabzon: 31, Tunceli: 19, Uşak: 10041, Van: 66, Yalova: 53, Yozgat: 27, Zonguldak: 54