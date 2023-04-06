Kütahya’nın Gediz İlçesinde Kadir Çırak Camiinde görevli müezzin Ali Osman Karakoyun görev yaptığı camiyi inşa ettiren Kadir Çırak’ın hayatta olan tek kızı Münevver İmren’i ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Ramazan ayında yaşlı insanların hayır dualarını almak da diğer ibadetler kadar faziletli olduğunu belirten Müezzin Ali Osman Karakoyun 1985 yılında hizmet vermeye başlayan Kadir Çırak Camisini yaptıran Merhum Kadir Çırak’ın kızı 91 yaşındaki Münevver İmren’i ziyaret etti.

Münevver İmren’i Gediz’de ki evinde ziyaret eden müezzinle bir süre sohbet eden yaşlı kadın, babasının yaptırdığı camide görev yapan din adamının ziyaretinden çok memnun kaldığını söyledi.

Müezzin Ali Osman Karakoyun cami ve camiyi yaptıran Kadir Çırak hakkında kızından bilgi aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Müezzin Ali Osman Karakoyun, “Ramazan ayı nedeniyle yaşlı insanlarımızın hayır dualarında yer almak, onların gönüllerini almanın da diğer ibadetler kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede görev yaptığım caminin yapılmasına vesile olan Merhum Kadir Çırak amcamızın kızı 91 yaşındaki Münevver İmren’i evinde ziyaret ettim. Kendisiyle eski günlerini yad ettik. Babası hakkında bize bilgiler verdi. Kendisinin istek ve taleplerini dinledim. Münevver teyzemize sağlıklı ömürler diliyorum. Merhum Kadir Amcamıza rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.