Kütahya’nın Gediz ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan kadınlar yaşları ilerlemesine rağmen Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

İlçeye bağlı Gökler Beldesinde Müftülük bağlı İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursunda Nuriye Sarı tarafından eğitim verilen kadınlar için tören düzenlendi. Törene İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

4 ay gibi bir sürede Kur’an-ı Kerim öğrenen kadınların mutluluğu gözlerinden okunurken, Müftü Turan kursiyerleri tek tek tebrik ederek başarı belgelerini takdim etti.

Törende bir konuşma yapan Turan, Peygamber Efendimi (SAV) “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğreteninizdir” sözünü hatırlattı.

Turan, “Bu söze mazhar olmak için ilerlemiş yaşınıza rağmen Kur’an’ı öğrenmeniz takdire şayan. İnşallah öğrendiğiniz Kur’an’ı Kerim ile ömür boyu amel edersiniz. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen kurs öğreticisi Nuriye Sarı hocamıza teşekkür ederim" dedi.

Program yapılan ikramların ardından sona erdi.