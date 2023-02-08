Kütahya’nın Gediz ilçesinde 90 gönüllü madenci, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 90 gönüllü madenci, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

Gediz Belediye Başkanlığı’nın organizasyonu ile bir araya gelen madenciler deprem bölgesine dualarla uğurlandılar.

Belediye Başkanı Muharrem Atçadurak, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve on ilimizi sarsan deprem sonrasında Gediz’de yardım çalışmalarımız organize bir şekilde devam ediyor. Depremin yaşandığı gün 35 madencimizi göndermiştik. Dün 25 madencimizi gönderdik. Bugün de Gökler Beldemizde madenlerde çalışan gönüllü 34 madenci arkadaşımızı yolcu edeceğiz. Toplam 90 madencimiz deprem bölgesinde görev alacak. Gediz’de yürütülen yardım çalışmaları çerçevesinde bölgede acil ihtiyaç duyulan iş makineleri deprem bölgesine uğurlandı. Gediz Belediyesi şantiyesinden yola çıkan iş makineleri bölgedeki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına destek olacak. Bunların dışında Gediz Belediyesi olarak arama kurtarma çalışmaların katılmak üzere İtfaiye eri, şoför ve operatörümüz de gitti” dedi.

Başkan Akçadurak, “Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Birlik ve beraberlik içinde ilk günden bu yana vatandaşlarımız farklılıkları bir kenara bırakarak elinden gelen yardımı esirgemedi. Herkesten Allah razı olsun. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız” ifadelerini kullandı.