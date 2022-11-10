Erasmus+Akreditasyonu öğretmen eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilecek kursta Gedizli öğretmenler, bilişim teknolojileri kullanımı ve eğitim ortamlarına entegrasyonu, eğitimde arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, 3D çizim ve tasarım konusunda eğitim alacak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen proje çerçevesinde Altınkent İlkokulu sınıf öğretmeni Fadime Öztürk ve Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ebru Apaydın, Yunanistan’ın Karditsa şehrine gitti.

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