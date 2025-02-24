Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde yapılması planlanan TOKİ konutları için Ankara’da önemli temaslar gerçekleştirildi.

Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, TOKİ Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ile bir araya gelerek proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan ön görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, beldeye kazandırılması hedeflenen TOKİ konutları için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, projenin belde halkı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Beldemize yapılacak olan TOKİ projesi için Ankara’da TOKİ Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ön görüşmelerimiz olumlu geçti. Kendisine bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Yenikent’imiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte başardık, birlikte başaracağız" dedi.