Kütahya’nın Gediz ilçesinde nüfus, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre 675 kişi azalarak 49 bin 246 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, ilçenin merkez nüfusu artarken, köy ve beldelerde düşüş yaşandı.

Verilere göre, Gediz’in merkez nüfusu 2023 yılında 26 bin 119 iken, 2024 yılında 246 kişi artarak 26 bin 365’e yükseldi. Buna karşılık, belde ve köylerde yaşayan nüfus 2023’te 23 bin 796 iken, 991 kişi azalarak 22 bin 805’e geriledi.

Genel olarak, Gediz’in nüfusunda yüzde 13,6 oranında bir azalma yaşandı. Öte yandan, Kütahya genelinde tüm ilçelerde nüfus kaybı gözlemlenirken, Tavşanlı ilçesi bu durumun dışında kaldı ve nüfusunu yüzde 4,7 oranında artırdı.