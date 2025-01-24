Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 2024 yılına ilişkin işçi ve işveren istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

Veriler, ilçenin işgücü piyasasının genel durumunu ortaya koyarken, bölgedeki ekonomik dinamizme de dikkat çekti.

Açıklamaya göre, Gediz’de toplam 990 aktif işyeri bulunuyor. Bu işyerlerinden 34’ü resmi, 956’sı ise özel sektörde faaliyet gösteriyor. Resmi işyerlerinde toplam bin 608 kişi çalışıyor. Özel sektörde ise bin 502 kadın ve 4 bin 25 erkek olmak üzere toplamda 5 bin 527 kişi istihdam ediliyor.

Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk, açıklanan verilerin Gediz ekonomisinin canlılığını ve özel sektörün bölgede ne kadar aktif olduğunu gösterdiğini ifade etti. Başkan Öztürk, “Özellikle özel sektördeki istihdamın yüksek olması, Gedizli girişimcilerin başarısını gözler önüne seriyor. Gediz TSO olarak, istihdamı artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu veriler, hangi sektörlerde daha fazla istihdam oluşturabileceğimizi ve hangi alanlara öncelik vermemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Hedefimiz, Gediz’i daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak ve refah seviyesini artırmaktır” dedi.