Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi, doğalgaz hizmetine kavuşmak için önemli bir girişime imza attı.

Belediye Başkanı Kerim Şahin, BOTAŞ Genel Müdürü Kerim Taşkıran’ı makamında ziyaret ederek beldenin enerji altyapısına ilişkin talepleri dile getirdi. Görüşmenin ardından Gökler Belediyesi, BOTAŞ ve Çinigaz’a resmi başvurusunu yaparak doğalgaz lisans işlemlerini başlattı.

Başkan Kerim Şahin, doğalgaz projesinin beldenin gelişimi için büyük bir adım olduğunu belirtti. Şahin, “Beldemizin modernleşmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğalgaz projesi de bu hedeflerimizden biridir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması için tüm gayretimizle çalışacağız” dedi.