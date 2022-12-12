Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Müftülük tarafından Dörtdeğirmen köyünde sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Müftülük tarafından Dörtdeğirmen köyünde sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Daire personeli ve köylülerin katıldığı Dörtdeğirmen köyündeki Sabah Namazı buluşmasına Yasin-i Şerif okunarak başlandı. Sabah namazının kılınmasının ardından Müftü Sebahattin Turan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve "Yaratılış Gayemiz" konulu sohbet etti. Sohbette insanın yaratılışının sebebleri ve Allah’a kulluk vazifesi öneminin altı çizildi. Sohbetin ardından tesbihat yapıldı. Yapılan dua ile program sona erdi.

Programın ardından hayırseverlerin katkılarıyla sıcak süt ve çorba ikramı yapıldı.