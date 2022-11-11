Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan tarafından yağmur duası yapıldı. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Yağmur duasını eda etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Allah dualarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlı yağmurlar yağar ve ürünlerimiz bereketlenir" dedi.

Yelki, Pınarbaşı ve Gürlek köylerinin sakinleri tarafından ortaklaşa düzenlediği yağmur duası, Pınarbaşı köyü mesire alanında gerçekleşti.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşanan kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle 3 köy halkının katkılarıyla yağmur duası yapıldı.

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